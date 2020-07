Milano, 2,8 milioni per le scuole: lezioni in strutture temporanee

Dal Comune di Milano 2,8 milioni di euro per l'acquisto di strutture temporanee, come prefabbricati leggeri, per ampliare gli spazi degli istituti scolastici alla luce delle norme di contenimento del Covid. Questo il piano di Palazzo Marino per la ripartenza della scuola a settembre. Lo ha spiegato l'assessore all'Edilizia Scolastica del Comune, Paolo Limonta, in commissione consiliare. L'assessore in commissione ha fatto delle richieste al ministero dell'Istruzione perche' "a settembre la scuola deve tornare ad essere protagonista e non si possono trasformare le scuole in uffici e ospedali, badando solo al distanziamento e alle mascherine - ha spiegato -. A settembre dovranno esserci tutte le condizioni per garantire il tempo pieno a scuola ai bambini milanesi come gli e' stato garantito fino a febbraio 2020. Con il tempo pieno". E poi la richiesta di mettere in campo fondi perche' gli organici siano al completo e adatti alle esigenze. "Le risorse il ministero dovra' metterle in gioco per gli organici di ogni singolo istituto scolastico, a settembre ogni scuola dovra' avere tutti gli insegnanti compresi quelli di sostegno. Chiediamo al ministero e alla ministra di garantire lo stesso livello di presenza e attenzione che stiamo garantendo noi"