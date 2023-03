Milano, 33 migranti in un bilocale da 50mq

I Carabinieri del comando crovinciale di Milano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica meneghina, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina due soggetti, bangladesi di 51 e 49 anni che ospitavano 33 extracomunitari, di cui 28 clandestini. Uno dei denunciati era già gravato da precedenti specifici di polizia.

Tutti uomini, bangladesi, sotto i 40 anni, tra cui anche un minore (15 anni) non accompagnato

Nella mattina del 3 marzo, ad esito degli accertamenti effettuati su un appartamento, in una traversa di via Padova a Milano, zona Loreto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno proceduto al controllo all'interno dell'abitazione: un bilocale al quinto piano di uno stabile condominiale. I Carabinieri hanno, così, scoperto che vi dimoravano 24 persone: tutti uomini, bangladesi, sotto i 40 anni, tra cui anche un minore (15 anni) non accompagnato, di cui 20 clandestini, stipati in circa 50 metri quadri tra uno stanzone e un cucinino, con mobilio di fortuna, letti a castello e materassi per terra, in condizioni igienico-sanitarie assolutamente precarie.

La perquisizione è stata, dunque, estesa anche ad un minimarket, nei pressi della Stazione Centrale

La perquisizione è stata, dunque, estesa anche ad un minimarket, nei pressi della Stazione Centrale, gestito da uno dei due uomini che avevano, di fatto, disponibilità della casa, seppure in assenza di un titolo formale. Nel magazzino seminterrato del negozio sono stati trovati altri 8 bangladesi, clandestini, anche questi under 40: tutti stipati, gli uni accanto agli altri, nei sacchi a pelo, in circa 10 metri quadri del magazzino, la cui porta era chiusa dall'esterno con un catenaccio. I giovani migranti erano pronti a partire: momentaneamente stipati in condizioni disumane in attesa di essere trasportati lungo le rotte di terraferma dei trafficanti nell'Europa Continentale. Sono in corso le indagini dei Carabinieri e della Procura di MILANO per ricostruire tragitti e modalità della tratta di clandestini eventualmente riconducibile a strutture criminali organizzate.