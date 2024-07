Milano: 42enne arrestato per maltrattamenti e violenza su operatore del 118

Milano: 42enne arrestato per maltrattamenti e violenza su operatore 118

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito la moglie e il figlio, oltre a un operatore del 118, intervenuto dopo la richiesta di aiuto da parte della donna, durante una lite in casa a Sedriano, nel Milanese. Quando i soccorritori sono arrivati nell'appartamento, l'uomo nel tentativo di cacciarli via ha sferrato un pugno a uno degli operatori, che è però riuscito con i colleghi a portare via la donna, una quarantottenne con evidenti segni di aggressione sul corpo, e il figlio diciottenne che era ai domiciliari. I carabinieri, intervenuti poco dopo, hanno arrestato l'aggressore per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Madre e figlio, medicati in ospedale, sono stati dimessi con prognosi di 7 e 3 giorni. Il 42enne si trova ora in carcere a San Vittore.