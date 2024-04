Milano: "50 anni dal divorzio", appello per una targa per Fortuna-Baslini

Egregio Sindaco Sala,

il 13 maggio di quest’anno sarà trascorso mezzo secolo dal referendum che ha confermato la legge che introduceva il divorzio in Italia e che era stata pesantemente messa in discussione. Le giovani generazioni ritengono il diritto di una coppia a vivere insieme nell’amore e volontariamente un diritto normale e scontato e il clero cattolico ha fatto molti passi in avanti nel rapporto con i fedeli divorziati. Molti quindi ignorano che quando negli anni 60 la Lega Italiana per l'istituzione del divorzio è nata quasi 10 anni prima di quel voto era una associazione quasi carbonara e clandestina. Anche la gran parte le forze politiche più laiche non aveva nessuna fiducia nella possibilità di portare questo diritto nel paese del Vescovo di Roma, che aveva allora una Chiesa radicatissima nel tessuto sociale italiano e un partito di maggioranza relativa da decenni al governo che si rifaceva all’insegnamento della Chiesa Cattolica, la Democrazia Cristiana. Anzi spesso gli esponenti politici temevano anche solo di esporsi nel fare dichiarazioni a favore e in alcune zone d’Italia era estremamente difficile anche solo organizzare iniziative sul tema.



Ricordare i padri della legge sul divorzio cioè il socialista Loris Fortuna e Antonio Baslini del Partito Liberale significa innanzitutto ricordare la tenacia di chi seppe lottare per un futuro possibile contro un presente pesantemente probabile e in questo c’è un insegnamento sempre valido e forse oggi ancora più importante.In particolare ricordare Loris Fortuna significa ricordare una figura di partigiano, contestatore a sinistra della invasione sovietica in Ungheria, protagonista anche della battaglia per la legalizzazione dell’aborto e precursore di quella sull’eutanasia oltre che attivo in quella contro la fame nel mondo. Una figura di socialista unica.La targa che la giunta di Milano ha approvato nello scorso dicembre dopo il voto del Consiglio del Municipio 1 inoltre è destinata anche ad omaggiare anche i tanti altri esponenti politici nazionali come Marco Pannella e Mauro Mellini ma anche i semplici cittadini che concorsero nel creare e promuovere la Lega Italiana per l'istituzione del divorzio perché andrà affissa accanto al palazzo dove era la sua sede milanese.Crediamo allora che sia un gesto dovuto alla memoria di questi grandi uomini che la targa sia affissa proprio nel maggio che vide 50 anni fa l’Italia diventare un paese più moderno e chiediamo che al più presto si prepari la cerimonia di inaugurazione di modo da non mancare a questo appuntamento.

Giancarlo Morandi, già Presidente Liberale del Consiglio Regionale

Cristina Rossello, Deputato e Segretario Cittadino di Forza Italia

Giulio Gallera, Consigliere Regionale lombardo già Assessore Regionale alla Sanità

Marco Cappato, già Europarlamentare

Fabrizio De Pasquale, già Capogruppo FI in Consiglio Comunale e Milano e già Segretario Cittadino del PLI

Giampaolo Berni Ferretti, Avvocato e Consigliere di Municipio 1

Bruno Dapei, Dirigente d'azienda già Presidente del Consiglio Provinciale di Milano

Corrado Besozzi, Dirigente d'azienda Già Segretario Nazionale GLI

Massimiliano Melis, Imprenditore

Alessandro Elli, Architetto

Pietro Ruggi, Presidente Nazionale Liberal Forum

Giuseppe Lardieri, Consigliere Municipio 9 e Vice segretario di Forza Italia

Giovanni Esposito, Consigliere Municipio 6 e vice segretario cittadino di Forza Italia

Anna Gesualdo, Avvocato e Consigliere Municipio 8

Valeria Affer, Avvocato

Luigi Morandi, Vice Segretario Cittadino Forza Italia

Francesco Moretto, Imprenditore

Francesco Misuraca, Dirigente di Azienda

Roberta Catto’, Architetto

Marco Pazzini, Avvocato

Sabina Arnaboldi, Architetto e insegnante

Michele Bavaro, Consulente del Lavoro

Sottoscrivo Monica Strigelli, Consulente dì comunicazione

Camillo Milko Pennisi, Blogger, Antropologo

Stefania Gorgoglione, Avvocato

Domenico Angiolella, Agente immobiliare

Alessandra Michelassi, Funzionario di banca

Dino Forziati, Imprenditore

Gianni Rubagotti, Segretario Associazione per l'Iniziativa Radicale "Myriam Cazzavillan"



Giampaolo Berni Ferretti

(Presidente Milano Vapore)