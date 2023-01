Milano, 600 in corteo per l'anarchico Cospito

Circa 600 persone hanno partecipato nel pomeriggio di domenica a Milano a un corteo in solidarieta' dell'anarchico Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis e in sciopero della fame da molte settimane. La Questura comunica in una nota che "numerosi" soggetti sono stati identificati e sono state sequestrate 25 bombolette, 16 fumogeni, colla, pennelli e volantini. Al corteo erano presenti, in base al dispositivo di ordine pubblico predisposto dal questore Giuseppe Petronzi, poliziotti, carabinieri e finanzieri. I partecipanti di area anarchica, marxista e del sindacalismo di base, provenienti anche da altre citta' italiane, si sono ritrovati verso le 15 in piazzale Stazione Porta Genova da dove si sono mossi in corteo, lungo corso Cristoforo Colombo esponendo striscioni e accendendo dei fumogeni.