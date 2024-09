Milano: 70 appartamenti Aler alle Forze dell’ordine e ai vigili del fuoco

Regione Lombardia mette a disposizione 70 appartamenti Aler da assegnare alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco nel quartiere Mazzini di Milano. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing, Paolo Franco, di concerto con l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

Le abitazioni si trovano nel complesso di via Comacchio 4, oggetto di un intervento di recupero, e saranno pronte entro i primi mesi del 2025. Si tratta di alloggi ristrutturati con risorse regionali e statali nell’ambito del programma nazionale ‘Contratti di Quartiere’ che punta a riqualificare, dal punto di vista sociale ed edilizio, le zone popolari delle città. La delibera regionale prelude alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra Prefettura di Milano, Aler Milano e Comune di Milano per la realizzazione dell’iniziativa. Entro la fine del mese di settembre sarà pubblicato l’avviso per l’assegnazione delle unità abitative, attivo fino a novembre 2024.

Franco: "Mix abitativo, una grande operazione per i quartieri popolari"

“Si tratta di una grande operazione – evidenzia l’assessore Franco - che dà attuazione al concetto di ‘mix abitativo’ nei quartieri popolari: l’assegnazione di alloggi a Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco determina un aumento della sicurezza e, in generale, un miglioramento della qualità della vita per chi vive nella zona. E’ un punto di svolta. Un esempio tangibile di come Regione Lombardia lavori per la rigenerazione e riqualificazione degli edifici Aler”.

“Il provvedimento – sottolinea l’assessore Franco – consente inoltre di supportare concretamente chi lavora nel comparto della sicurezza e incontra difficoltà nell’accedere al mercato degli affitti privati, soprattutto in un territorio come quello milanese dove i costi sono diventati a tratti proibitivi. Come Regione siamo dalla loro parte: per questo stiamo investendo nell’housing sociale, aiutando, oltre a chi lavora nel comparto della sicurezza, anche coloro i quali sono impiegati nel settore socio-sanitario, dei trasporti o dell’istruzione, a trovare una soluzione abitativa a canone sostenibile”.

La Russa: "Ausilio importante e doveroso per le forze dell'ordine"

“Ringrazio l’assessore Franco – afferma l’assessore La Russa - che ha saputo recepire le richieste arrivate anche ai nostri uffici e frutto di numerosi incontri avvenuti nel tempo. Un ausilio importante e doveroso per i tanti operatori delle nostre Forze dell’Ordine che, ogni giorno, sono impegnati al servizio della collettività con spirito di sacrificio e senso del dovere”.