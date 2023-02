Milano, 95enne morta dopo essere stata investita da un furgone

Una donna di 95 anni e' morta dopo essere stata investita da un furgone a Milano. L'incidente e' successo poco prima delle 12 in viale Enrico Fermi all'altezza di via Valassina. Da una prima ricostruzione della Polizia locale il mezzo pesante stava facendo una manovra in retromarcia sul marciapiede quando ha travolto l'anziana. Sul posto oltre il 118 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Con un autogru hanno sollevato il furgone. Tuttavia quando hanno estratto la novantacinquenne questa era gia' morta.