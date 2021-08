Milano, a Baggio domani il primo dei "Concerti nei quartieri"

Cominciano martedì alle 18 a Baggio i «Concerti nei quartieri» del Maestro Alberto Veronesi, direttore d'orchestra di fama internazionale e da sempre sensibile alle tematiche politiche e sociali.

Martedì 3 agosto a Baggio, al Bar La Griffe, di fronte agli uffici del Municipio 7, il maestro Veronesi con la sua orchestra eseguirà il primo concerto, con in programma musiche di Bach e Mozart e la presenza del soprano Letitia Vitelaru.

Insieme al concerto verrà offerto un rinfresco al pubblico presente, formato da tutti coloro che non hanno (o non hanno ancora) potuto recarsi in località diverse per le vacanze.

Gli altri appuntamenti sono: giovedì 5 agosto alle 11 al mercato di via Osoppo, e poi lo stesso giorno alle 19 a Gratosoglio di fronte al Bar Capriccio, e alle 20.30 a Piazzale Corvetto, e venerdì 6, alle 11 di mattina, al mercato di Via Canaletto.

«In questi giorni ho incontrato tante persone, e dopo un anno e mezzo di chiusura in casa la gente ha voglia di uscire, ma non tutti possono permettersi di andare in vacanza fuori Milano - afferma il maestro Alberto Veronesi – Per questo, con i membri della mia orchestra, e alcuni solisti, abbiamo pensato che può essere un’occasione carina fare dei concerti all’aperto, meteo permettendo, per dare un po’ di ristoro ai tanti milanesi che restano a Milano.»