Milano, abusi su studentesse: chiesti 9 anni per Di Fazio

Narcotizza e poi abusa di studentesse: 9 anni per Di Fazio

Condannare a nove anni di reclusione Antonio Di Fazio. E' la richiesta di pena formulata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo nei confronti dell'imprenditore farmaceutico a processo con rito abbreviato per sei episodi di violenza sessuale ai danni di altrettanti giovani donne, tra cui l'ex moglie, e anche il tentato omicidio di quest'ultima. La richiesta pena sarebbe di 13 anni e mezzo ma e' scesa a nove perche' tiene gia' conto dello sconto di un terzo in caso di condanna come previsto dal rito alternativo.