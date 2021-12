Milano, acceso l'albero di Natale di Swarovski in Galleria

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme ad una madrina d'eccezione come la modella Bianca Balti, nel pomeriggio di domenica 12 dicembre ha acceso ufficialmente l'albero di Natale allestito da Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele. Illuminato da oltre 10mila lampadine e decorato da centinaia di addobbi di cristallo, sull'albero - alto circa 12 metri - sono appese anche le rappresentazioni di alcuni simboli della citta' di Milano, come il panettone, il Duomo, il Castello Sforzesco, il teatro alla Scala e il tram 'Gamba de legn'.

E' l'ottavo anno consecutivo che l'albero addobbato dalla lussuosa cristalleria austriaca fa bella mostra di se' nel salotto buono del capoluogo lombardo. "Nel modo di pensare milanese le cose che valgono sono quelle che durano nel tempo: fare i fenomeni per una stagione sono capaci tutti, ma esserci in modo continuativo non e' cosi' scontato. Swarovski sono otto anni che realizza l'albero e questa continuita' l'ha dimostrata nei fatti, per cui spero di strappare loro la promessa che ce ne siano altri otto nel futuro, perche' ormai anche questo albero e' diventata una tradizione milanese e le tradizioni vanno rispettate" ha commentato il sindaco Sala. "Oggi c'e' tanta gente all'accensione di questo albero, mentre lo scorso anno di questi tempi non era stato possibile - ha aggiunto -. Comportiamoci tutti bene, usiamo la mascherina, pero' bisogna vivere e in questo momento Milano sta dando l'esempio, per cui voglio ringraziare tutti i milanesi".