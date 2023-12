Milano, acceso l'albero di Natale in piazza Duomo. VIDEO

L'Albero di Natale in piazza Duomo a Milano (LaPresse)

Milano, acceso l'albero di Natale in piazza Duomo

In Piazza Duomo a Milano, come ogni anno, è stato acceso inella serata di mercoledì 6 dicembre l tradizionale albero di Natale: l’abete, alto più di 30 metri, quest’anno è dedicato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ed è stato sponsorizzato dalla fondazione olimpica con il supporto di Esselunga. Luminosissimo, grazie ai circa 100mila microled, in cima ha un distinto fiocco di neve: sui rami, invece, sono state appese circa 300 sfere natalizie di colore argento e rosso, con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, omaggio alle imprese olimpiche.

Con l'abete in Duomo accesi anche gli altri alberi di Natale di Milano

Sono intervenuti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, la presidente esecutiva di Esselunga, Marina Caprotti, e l'ad del Comitato organizzatore, Andrea Varnier. L'albero dei Giochi di Milano Cortina 2026, un abete del Caucaso proveniente dalla provincia di Varese. A seguito dell'accensione dell'abete di piazza Duomo, si sono accesi anche gli altri alberi che quest'anno danno forma al 'Natale degli Alberi', il concept nato da un'idea di Marco Balich e donato alla Fondazione Bracco al Comune.