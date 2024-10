Milano: accoltellato all'alba, 30enne trovato morto in strada

Un giovane di circa 30 anni è stato trovato morto questa mattina all'alba, intorno alle 5, in via Giovanni da Cermenate, nella zona Vigentino di Milano. Il trentenne, colpito da una o più coltellate, è stato rinvenuto in strada. Sul luogo del delitto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto sul posto.

Indagini in corso

Le forze dell'ordine stanno indagando sull'omicidio, cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Al momento, non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe cercato di rapinare un bar e sarebbe stato colpito dal gestore con un paio di forbici. Le ferite sono risultati mortali. Il barista è stato portato in questura per essere interrogato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.La zona è stata transennata per permettere agli investigatori di raccogliere prove utili a risalire all'autore del crimine.