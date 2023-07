Milano: accordo Comune-Cdp per progetti sviluppo sostenibile

Il Comune di Milano ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile promuovendo gli investimenti nella mobilita' e nelle infrastrutture per valorizzare e salvaguardare il territorio. La collaborazione, afferma una nota, permettera' all'Amministrazione comunale di cogliere appieno le opportunita' offerte dal Programma InvestEU, avvalendosi del sostegno tecnico e finanziario di Cdp per lo sviluppo di programmi di investimento. L'attivita' di consulenza di Cdp per Palazzo Marino riguardera', in particolare, progetti nel trasporto pubblico locale, nella rigenerazione urbana e nell'efficientamento energetico di immobili di proprieta' del Demanio.

Cassa individuera' gli strumenti giuridici e finanziari piu' adeguati per sostenere questi progetti, che verranno sviluppati nell'ambito di InvestEU, il Programma di rilancio degli investimenti pubblici e privati nell'Unione Europea per la ripresa sostenibile, dotato anche di un Polo di Consulenza, nell'ambito del quale Cdp ha il ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea. Con questo accordo, che sara' operativo per i prossimi due anni, sono stati inoltre definiti i principi regolatori della cooperazione istituzionale, che prevede la sottoscrizione di singoli protocolli attuativi di dettaglio tra Cdp e le diverse aree dell'Amministrazione.