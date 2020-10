Milano, accordo tra Comune e Reale Group per il complesso di via Tolstoj

A seguito del tavolo tecnico al quale, mercoledì 7 ottobre, hanno preso parte il Comune di Milano e i vertici di Reale Group, Reale Immobili ha annunciato che per la tutela dei propri inquilini darà corso sin d’ora agli interventi necessari per garantire il comfort abitativo e il funzionamento di tutte le componenti degli edifici del complesso residenziale di via Tolstoj. Tutte le soluzioni tecniche che verranno perseguite avranno come obiettivo comune la realizzazione dei lavori, mantenendo gli inquilini nelle loro abitazioni.

Pertanto, in continuità con quanto praticato sino ad oggi, a tutti gli inquilini con i contratti di locazione giunti al loro naturale termine, sarà proposto il rinnovo degli stessi alle condizioni che il mercato esprimerà al momento di ogni scadenza.

In linea con i valori di mutualità e di attenzione alle persone, che da più di 190 anni guidano Reale Group, particolare attenzione sarà riservata alle persone appartenenti a categorie particolarmente fragili (età, condizioni di salute, …), alle quali sarà garantita la permanenza negli appartamenti da esse occupati alle attuali condizioni economiche, per i prossimi rinnovi e fino alla naturale conclusione della titolarità del contratto di locazione.

“Reale Mutua - ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala - ha condiviso con noi una soluzione molto positiva per le famiglie e per Milano, un progetto che migliorerà la qualità dell'abitare di oltre 200 famiglie, coniugando investimenti sugli immobili e tutela degli inquilini. Quando insieme al Municipio 6 mi sono attivato per risolvere una questione complessa come quella di via Tolstoj, sapevo che sarebbero servite pazienza, dialogo e buona volontà. Sono soddisfatto di aver trovato in Reale Mutua l'attenzione e la sensibilità necessarie. Questa è la dimostrazione che le città, e Milano per prima, possono crescere continuando ad includere. E che progresso ed equità non sono valori contrapposti".

“La soluzione identificata e condivisa con il Comune di Milano ci permette di mantenere le condizioni di comfort e di equità contrattuale che siamo soliti garantire a tutti gli inquilini del nostro patrimonio immobiliare – ha dichiarato Alberto Ramella, Direttore Generale di Reale Immobili. La valorizzazione del territorio di riferimento passa anche attraverso le attenzioni per gli individui e per le collettività, che sin da subito sono stati condivisi con l’Amministrazione Comunale di Milano e che per Reale Group costituiscono il punto di partenza di qualsiasi iniziativa, da sempre improntata allo sviluppo sostenibile.”

Sunia e Sicet: "Bene la soluzione annunciata oggi"

‘Bene le soluzioni annunciate oggi dalla proprietà Reale Immobili che permetteranno agli inquilini di non lasciare le loro case, proponendo loro il rinnovo dei contratti (alla naturale scadenza) e riservando una maggior attenzione per le famiglie più fragili. Un buon risultato raggiunto grazie alla mobilitazione degli inquilini e all’intervento dei Sindacati Inquilini Sunia Milano e Sicet, presenti a quell’incontro che si è tenuto lo scorso mercoledì 7 ottobre con i vertici di Reale Group e del Comune di Milano. Ma non è sufficiente. Ora chiediamo l’apertura di un tavolo di trattativa per stabilire le condizioni economiche di rinnovo dei contratti futuri a canoni sostenibili, clausole di salvaguardia per le fasce più deboli e avvio del tavolo tecnico per la realizzazione delle opere straordinarie”. Lo dichiarano il Sunia e Sicet a seguito del comunicato stampa di Reale Group e Comune.