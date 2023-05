Milano, affitti proibitivi: studentessa dorme in tenda davanti al Politecnico

Ha deciso di vivere in una tenda davanti al Politecnico di Milano. Ilaria Lamera, studentessa al quarto anno di Ingegneria ambientale del Politecnico di Milano, ha iniziato la sua protesta contro il caro affitti.

La studentessa: "Vivo in provincia di Bergamo e con le lezioni di nuovo in presenza ho iniziato a cercare una sistemazione a Milano"

“Vivo in provincia di Bergamo e con le lezioni di nuovo in presenza ho iniziato a cercare una sistemazione a Milano. Ho trovato solo una stanza in affitto a 600euro al mese. Disperata ho pensato di mettermi qui in una tenda per denunciare questa situazione”, racconta la 23 enne che insieme ai ragazzi della 'Terna Sinistrorsa' chiede alloggi a prezzi sostenibili.

Ilaria Lamera e la telefonata con Elly Schlein

"Ieri nel pomeriggio sul tardi è passato Majorino ed è riuscito a chiamare Elly Schlein e a passarmela. Mi sono confrontata anche con lei". Queste le parole di Ilaria Lamera, accampata da martedì scorso con una tenda in piazza Leonardo da Vinci davanti al Politecnico per protestare contro il caro-affitti a Milano, ad Agorà su Rai Tre.