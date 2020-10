Milano, agente si suicida in caserma di polizia

Un vice sovrintendente della polizia si e' suicidato nel tardo pomeriggio di oggi in una caserma a Milano. L'uomo, 53 anni, in forza all'Ufficio prevenzione generale della Questura, era in citta' da pochi mesi e - stando a quanto riferito - si e' tolto la vita sparandosi un colpo con l'arma di ordinanza. Il corpo e' stato trovato senza vita nella foresteria della caserma "Garibaldi" in Piazza S.Ambrogio, 5. Sono in corso accertamenti sui motivi del gesto.