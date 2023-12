Milano, agli Ambrogini ovazione alla memoria di Giulia Tramontano

Standing ovation e lunghi applausi. Così è stato accolto al Teatro Dal Verme di Milanoi il riconoscimento dell'Ambrogino d'oro alla memoria a Giulia Tramontano, la giovane uccisa il 27 maggio scorso dal fidanzato mentre era incinta del loro figlio. Sul palco a ritirare il premio dalle mani del sindaco Giuseppe Sala e della presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi sono stati il padre Franco la madre Loredana. "La sua giovanissima vita, piena di speranza e ambizioni, viene stroncata da una violenza efferata e ripugnante che uccide anche Thiago, il bambino che porta in grembo - si legge nelle motivazioni -. Conservare il suo ricordo, onorare la sua storia, raccontare la tragedia che ne ha spezzato i sogni sono il modo per rifiutare la violenza e i soprusi contro le donne, in ogni forma e manifestazione. Un monito per tutti e tutte a rinnovare l'impegno culturale e sociale nella prevenzione e a lavorare congiuntamente per il sostegno delle vittime. Perché non sia mai più troppo tardi".

Ambrogini: Sala e La Russa insieme, ci siamo presi caffe'

Dopo le polemiche delle scorse ore sui posti a sedere alla prima della Scala, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente del Senato Ignazio La Russa sono arrivati insieme al teatro Dal Verme per la cerimonia degli Ambrogini d'oro. Ai cronisti che hanno chiesto a entrambi se tra i due pace fosse stata fatta, La Russa ha risposto sorridendo: "Abbiamo preso un caffe'".

Ambrogini, Pucci: se ho offeso qualcuno chiedo scusa

"Ci sono state polemiche? Non me n'ero accorto. La polemica rimane una polemica indipendentemente da quello che si vuole esprimere. Io l'accetto e vado a ritirare il mio premio, onorato della mia carriera e di quello che ho fatto". Lo ha detto il comico Andrea Pucci arrivando al teatro dal Verme di Milano per ritirare l'Ambrogino d'oro a cui l'ha candidato la leghista Silvia Sardone. "Prendo le distanze completamente da tutto cio' che mi e' stato attribuito, perche' credo che la sessualita' di ogni persona debba essere interpretata liberamente. Quindi se ho detto involontariamente nei miei spettacoli, visto che faccio il comico, e posso aver anche soltanto offeso qualcuno, chiedo scusa" ha aggiunto. Con il sindaco Sala "non sono stato molto critico, ho detto che ci sono dei motivi per cui secondo me l'amministrazione commette degli errori. Non e' una critica ma un dato di fatto; secondo il mio parere personale. Secondo me non c'e' piu' quella Milano dei milanesi. E' una citta' che sta crescendo vertiginosamente e bisogna rimanere all'altezza, anche con l'amministrazione. Se privi la gente della possibilita' di visitare il centro, dando un'imposizione di 7,5 euro come Area C, la gente difficilmente va a visitare il nostro meraviglioso centro. E' una cosa che soggettivamente non mi piace" ha concluso.