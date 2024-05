Milano al centro della mobilità autostradale mondiale con gli Asecap Days

Milano si prepara ad ospitare uno degli eventi più attesi dal settore delle infrastrutture. Innovazione, sostenibilità e sicurezza sono i temi al centro degli ASECAP Days 2024, l’appuntamento annale che riunisce i principali concessionari autostradali europei e non solo, gestori di una rete di oltre 80mila km. Grazie alla promozione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali, questo tavolo internazionale di tre giorni torna in Italia dopo essere stato ospitato a Torino 12 anni fa.

Asecap Days: dal 13 al 15 maggio

Da lunedì 13 maggio al 15 maggio si riuniranno i principali concessionari autostradali europei e mondiali, per discutere delle nuove frontiere delle infrastrutture e dei trasporti. Milano Serravalle, tra le prime cinque concessionarie italiane, al centro della mobilità della Lombardia e Nord Italia, dialogherà con il network europeo ASECAP, l’Associazione europea delle concessionarie autostradali a pedaggio, che gestisce una rete infrastrutturale di oltre 81mila km. Gli altri interlocutori sono AISCAT, l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori e IBTTA, associazione mondiale dei concessionari di infrastrutture a pedaggio.

Nella cornice milanese di Palazzo Mezzanotte, simbolo di Piazza Affari, si incontreranno centro società provenienti da 24 Paesi, europei e non solo. Tra i 250 delegati iscritti, ci saranno anche quelli provenienti da Usa, Cina, Canada, Regno Unito, Turchia e Porto Rico.

“L’innovazione come strumento chiave verso soluzioni sicure, inclusive e sostenibili”

Tema al centro degli incontri internazionali è l’innovazione. L’evento, intitolato “L’innovazione come strumento chiave verso soluzioni sicure, inclusive e sostenibili” nasce con l’obiettivo di individuare soluzioni attente allo sviluppo tecnologico e all’ambiente. Immersi nelle urgenze dell’attualità, gli stakeholder si incontreranno per volgere insieme uno sguardo anche al futuro, nell’ottica degli obiettivi europei di riduzione di gas inquinanti.

Fin dai lavori di apertura si incontreranno i presidenti delle organizzazioni internazionali e nazionali del settore, il Presidente di Milano Serravalle, al fianco di rappresentanti della politica nazionale e locare, dai rappresentanti del Governo italiano a quelli di Regione Lombardia e del Comune di Milano.

Lo Presti: "Confronto sul tema dell'innovazione"

“I delegati si confronteranno sul tema dell’innovazione – ha spiegato durante la conferenza stampa in Sala Scavi il presidente di Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.a. Beniamino Lo Presti - L'innovazione sarà analizzata nelle sue diverse forme di applicazione. Un elemento certamente qualificate è l’avanzamento tecnologico e la digitalizzazione. In questo dibattito, non rimane esclusa l’intelligenza artificiale, che ha un ruolo centrale”.

La scelta del capoluogo lombardo non è casuale. “Dopo tutti questi anni si è tornati in Italia puntando su Milano perché è una città a livello internazionale riconosciuta come evoluta, avanzata, capoluogo di una delle regioni più avanzate d’Europa. La Lombardia, e Milano, quali riconosciuti territori vocati all'innovazione, con consolidata versatilità nel promuovere e guidare i cambiamenti e il progresso. Scambio reciproco con corrispondenti internazionali, progetti condivisi e relazioni proficue hanno conformato un contesto che ha reso apprezzata la decisione di assegnare a Milano Serravalle la gratificante funzione di celebrare l'evento a Milano”.

Boiardi: "Innovazione nel Dna di Milano Serravalle"

L’innovazione è anche uno degli obiettivi costanti di Milano Serravalle, come sottolineato dall’ad Pietro Boiardi: “L'innovazione è nel DNA di Milano Serravalle, che molto ha investito e sta investendo per progetti che migliorino l'esperienza dei milioni di utenti che transitano sulle nostre tratte. In tal senso stiamo lavorando quotidianamente con diverse realtà internazionali, contribuendo a scambi tecnologici e alla nascita di proposte comuni. Le relazioni sono indispensabili per crescere, e avere gli ASECAP Days qui a Milano significa anche questo” ha affermato durante la conferenza stampa.

Non solo innovazione. Al centro dei dibattiti ci sarà anche l’attenzione all’ambiente e la volontà di implementare la multimodalità dei mezzi di spostamento: “Questi nuovi progetti porteranno a mettere in piedi delle strutture che possano essere di supporto anche a chi vuole arrivare in città senza usare la macchina. Puntiamo a una mobilità green e a strategie volte a evitare che il traffico sia ingolfato”.

Gli investimenti sulla smart mobility di Milano Serravalle

La tecnologia diventa un’alleata per soluzioni che migliorano l’esperienza di mobilità delle persone e che rispettano l’ambiente. Milano Serravalle sta già investendo sulla smart mobility, per migliorare i livelli di sicurezza e la qualità del servizio. Le fonti di energie alternative infine rappresentano una delle nuove sfide da affrontare. Milano Serravalle è la prima concessionaria ad aver ricevuto finanziamenti del Pnrr per sviluppare “SerraHydrogenValley”, le rete di rifornimento a idrogeno da sviluppare sull’intera rete.