Milano, al talk organizzato da “TogetHer" ospite il sindaco Sala

Il secondo appuntamento dei Talk organizzati da “TogetHer” con il supporto del “Corriere della Sera” come Media Partner, ha avuto come ospite il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, con il quale abbiamo riletto il tema della violenza di genere alla luce delle politiche attivate nella città metropolitana di Milano. Il talk andrà in onda su Corriere Tv mercoledì mattina.

A pochi giorni di distanza dal “Gay Pride” dello scorso 26 giugno, il Sindaco Sala mostra il suo sostegno all’approvazione del decreto Zan sostenendo che “i diritti e la lettura della contemporaneità sono due linee guida chiare e nel DDL Zan li mettiamo insieme entrambi”.

Per il futuro della sua città, il Primo cittadino è sicuro nell’affermare che Milano continuerà ad essere quel centro che fa dell’accoglienza e dell’apertura i suoi punti di forza. Uomini e donne devono avere le stesse opportunità anche se presentano bisogni diversi.