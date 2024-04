Milano, al via i lavori di restauro e ristrutturazione per le Stelline

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del progetto di restauro e ristrutturazione della sede della Fondazione Stelline alla presenza del Presidente della Fondazione Stelline Fabio Massa; dello studio Stefano Boeri Interiors (arch. Stefano Boeri e arch. Giorgio Dona'); con un messaggio dell'Onorevole Marco Osnato presidente della VI commissione Finanze alla Camera dei Deputati; alla presenza di Marco Alparone Vicepresidente e Assessore al bilancio di Regione Lombardia; di Alessia Cappello Assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano; di Francesca Caruso Assessora alla cultura di Regione Lombardia; di Emmanuel Conte, assessore al bilancio e patrimonio immobiliare del Comune di Milano; di Barbara Mazzali, Assessore al turismo, marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia; di Tommaso Sacchi Assessore alla cultura del Comune di Milano. Restauro e investimento in cultura all'interno di un quadro di sostenibilita' economica e autonomia finanziaria dagli enti pubblici.

Stelline, Fabio Massa: luogo di accoglienza, di dibattito e di democrazia

Con questo spirito e questa ambizione la Fondazione Stelline sta affrontando una profonda e importante ristrutturazione, che riguarda tanto gli spazi che ospitano eventi culturali ed artistici, quanto gli spazi ricettivi. Un impegno del valore finanziario totale di 19.5 milioni, che vede la presenza di Regione Lombardia con 5,5 milioni, del Comune di Milano con oltre 1,4 milioni e le coperture della rimanenza a carico della stessa Fondazione tra fondi propri e finanziamenti. "Guidare la Fondazione in questo cammino di rinnovamento - afferma il Presidente della Fondazione Stelline, Fabio Massa - e' un impegno civico e un motivo di particolare orgoglio, malgrado le difficolta'. Significa infatti portare un pezzo di storia di Milano e della Lombardia a costruire altra storia, per gli anni a venire. La Fondazione sapra' ancor meglio accogliere cittadini e visitatori, soddisfacendo nel modo piu' efficace e moderno il loro bisogno di cultura, essendo per quest'ultima - in tutte le sue manifestazioni - non solo luogo di accoglienza, ma vera casa di dibattito, di democrazia e di riflessione".



Da un lato il restauro del Palazzo delle Stelline, che vedra' interventi sull'anello idrico, sull'efficientamento energetico (con il cambio di tutte le finestre dei chiostri), sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sul rifacimento del tetto. Dall'altro il rifacimento ex novo dell'Hotel delle Stelline che con il progetto di restauro firmato dallo studio Stefano Boeri Interiors passera' da tre a quattro stelle e, quando sara' operativo, garantira' l'autonomia finanziaria alla Fondazione. Il progetto di riqualificazione della struttura alberghiera ha l'obiettivo di conferire una nuova immagine all'intero hotel, trasformandolo in un'eccellenza ricettiva, contemporanea ed elegante, in grado di rispondere agli standard dell'alta hotellerie e di godere di una sempre maggiore e riconosciuta attrattivita' nazionale e internazionale.

Stelline, Stefano Boeri: omaggio al passato e volontà d'innovazione

"Abbiamo proposto un'idea che potrebbe rinnovare e valorizzare V'impianto insediativo del complesso delle Stelline, a cominciare dal suo albergo, su cui insisteranno i primi interventi di ristrutturazione, riferiti alla hall, alle camere e al sistema delle dei corridoi" commenta l'arch. Stefano Boeri: "Tra omaggio al passato e volonta' d'innovazione, il progetto di restyling mira ad ottimizzare la distribuzione degli spazi alberghieri e congressuali, proponendo soluzioni di continuita' estetica con le tracce storiche che hanno caratterizzato il palazzo fin dalle sue origini: la struttura seicentesca, gli scaloni originali, gli ambienti voltati e l'antico Chiostro della magnolia", commenta l'arch. Giorgio Dona', Partner e Direttore di Stefano Boeri Interiors. Nel rispetto anche dei piu' recenti interventi di ristrutturazione che negli anni '70 hanno dato la luce all'opera pavimentale di Bobo Piccoli e alle partizioni curvilinee dall'architetto Jan Battistoni, il nuovo progetto di riqualificazione intende rendere la struttura di Corso Magenta all'altezza della sua posizione centrale e delle crescenti esigenze di riservatezza, funzionalita' e comfort, richieste oggi dai clienti.



Con l'obiettivo di aumentare il numero di camere da letto (oltre 100), migliorare l'accessibilita', introdurre tecnologie servizi all'avanguardia a disposizione degli ospiti, il progetto partira' da un'importante riorganizzazione degli ambienti che permettera' di massimizzare l'utilizzo dello spazio disponibile e di garantire l'accessibilita' di tutte le aree, comprese le camere, le aree comuni e le sale riunioni. Grazie anche all'introduzione di tecnologie sempre piu' avanzate, ogni angolo dell'hotel sara' ripensato per garantire massima funzionalita' e comfort: camere e suite piu' riservate, insonorizzate, con arredi ergonomici e sistemi di controllo ambientale, sistemi di domotica personalizzati e misure di sicurezza di ultima generazione.

Stelline, completare l'hotel in tempo per le Olimpiadi

Il nuovo Hotel Stelline sara' una struttura all'avanguardia e inclusiva, dotata anche di servizi aggiuntivi pensati per rispondere agli standard di una struttura di alto livello: un centro benessere, un centro fitness e un ristorante di qualita' che andranno ad arricchire la proposta dei servizi offerti, rendendo la struttura una vera e propria attrazione per i viaggiatori piu' esigenti. "Stiamo lavorando per riuscire a riaprire l'Hotel in tempo per le Olimpiadi, anche se i ritardi accumulati in questa prima fase sono importanti e sono tutti imputabili alla permanenza abusiva dell'affittuario dell'Hotel, la societa' GSA-Alpitour, che illegittimamente e con grave danno per la Fondazione si e' trattenuto all'interno del Palazzo delle Stelline per ben 7 mesi oltre alla scadenza del contratto ed oltre al termine che gli era stato concesso per procedere allo sgombero dell'immobile e alla sua liberazione, tanto da richiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario nella giornata di oggi", dichiara il Presidente Fabio Massa.



Un prossimo gestore dell'hotel verra' individuato tramite gara pubblica, sara' piu' un affittuario. La e non Fondazione, infatti manterra' il controllo dell'hotel e si affidera' a un partner di catena, la cui selezione e' in dirittura d'arrivo. "Questa formula rappresenta un passo importante- prosegue il Presidente Fabio Massa perche' consentira' alla Fondazione di fare propri i profitti e restituirli alla collettivita', investendoli nelle attivita' culturali e artistiche, con l'obiettivo di una totale sostenibilita' ad autonomia finanziaria dal 2027. Ma e' gia' dal 2026, in concomitanza con le Olimpiadi di Milano-Cortina, che si prevede la piena funzionalita' della struttura alberghiera. Si tratta di coniugare l'ospitalita' di coloro che da turisti diventano partecipi della missione della Fondazione e di affermare che la cultura puo' non essere un costo, ma un investimento che si sostiene autonomamente, restituendo solo benefici". Il centro congresso dovrebbe riaprire tra circa un anno.