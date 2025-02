Milano, al via il processo sulla rete criminale degli ultras di San Siro

Giovedì 20 febbraio mattina si apre davanti alla sesta sezione penale del Tribunale di Milano il primo processo legato alla maxi inchiesta su racket, violenze ed estorsioni nelle curve di San Siro. Un’indagine condotta da Polizia, Guardia di Finanza e Procura ha portato alla luce un sistema di intimidazioni che coinvolgeva esponenti di spicco della tifoseria organizzata rossonera e nerazzurra.

Milan e Serie A si costituiscono parti civili per chiedere il risarcimento danni

Nella prima udienza, il Milan e la Lega Serie A chiederanno di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Gli imputati nel processo ordinario sono tre ultras della Curva Sud: Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo ai fatti contestati), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del leader della tifoseria Luca Lucci. Gli altri principali indagati, tra cui i capi della Curva Nord interista Andrea Beretta (che ha deciso di collaborare con la giustizia) e Marco Ferdico, hanno scelto il rito abbreviato, che partirà il 4 marzo con 19 imputati.

Le accuse a carico degli ultras riguardano l’associazione per delinquere, con contestazioni che spaziano dalle estorsioni alle aggressioni. Tra gli episodi finiti sotto la lente della magistratura c’è anche il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, avvenuto tra il 21 e il 22 aprile 2024 dopo una rissa in un locale con Fedez e altri. Per il rapper la Procura ha già chiesto l’archiviazione delle accuse di rissa e lesioni, anche perché Iovino non ha mai sporto denuncia e ha accettato un risarcimento privato di 10mila euro.

Nella lista dei testimoni indicati dai pm figurano, oltre a Iovino, gli ultras rossoneri arrestati a settembre e ora sotto processo con rito abbreviato, così come altre vittime di violenze ed estorsioni, tra cui steward dello stadio. Anche nel procedimento abbreviato, Milan, Lega Serie A e Inter chiederanno di costituirsi parte civile.

