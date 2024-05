Milano: al via la 27esima edizione di Orticola

In occasione della 27esima edizione di Orticola, che abiterà i giardini di Porta Venezia dall’8 al 12 maggio, prende il via anche il circuito diffuso di FuoriOrticola, giunto alla sesta edizione. Il ricco programma coinvolge anche i musei civici milanesi, che partecipano con diverse iniziative e accolgono nelle loro sale i visitatori e le visitatrici di Orticola con biglietti gratuiti o ridotti. Dall’8 al 12 maggio un’aiuola fiorita farà rivivere l’antico giardino di Palazzo Reale, la cui esistenza è testimoniata da una planimetria del XVIII secolo che mostra nella corte uno spazio verde quadripartito con una fontana al centro. Il giardino era tuttavia già presente nel periodo visconteo, quando era emblema del prestigio e del potere della casata. Ora il giardino rivive in un allestimento floreale nato dalla collaborazione tra Palazzo Reale, che ha realizzato il progetto scientifico, Elena Secondo, responsabile delle fioriture del Trianon della Reggia di Versailles, e Gardenia, la rivista che compie quest’anno 40 anni. L’aiuola nel Cortile d'Onore evoca la presenza dell’antica fontana centrale e ne riprende la forma, con graminacee di colore bianco al centro che richiamano il getto d’acqua, che si trasforma, muovendosi verso l’esterno, in una fiorita prateria di erbacee perenni.

Milano: al via la 27esima edizione di Orticola