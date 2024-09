Milano, al via lo sciopero dei trasporti: orari e impatti su metro e bus

Venerdì 20 settembre, è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore che mette a rischio il trasporto pubblico in tutta Italia. A Milano, metro, bus e tram gestiti da Atm potrebbero subire interruzioni dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30 fino a fine servizio. Durante queste fasce orarie, i mezzi potrebbero essere inattivi, come avvenuto durante la precedente protesta del 9 settembre, quando tutte le linee della metropolitana (M1, M2, M3, M4 e M5) si erano fermate. Anche la funicolare Como-Brunate potrebbe subire disservizi negli stessi orari.

Le ragioni della protesta e le richieste dei sindacati

Lo sciopero è stato proclamato da diverse sigle sindacali, tra cui Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato e Usb, che chiedono un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali e migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori e gli utenti del trasporto pubblico. Il blocco delle privatizzazioni e il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) sono altre richieste sul tavolo. Sebbene lo sciopero coinvolga i mezzi Atm, non interesserà i treni regionali di Trenord, la cui protesta è prevista per fine mese.