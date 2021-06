Elezioni a Milano, Albertini: se mi vorranno farò vice il sindaco

Elezioni a Milano, Albertini: se mi vorranno farò vice sindaco



"Se mi vorranno, io ho dato la mia disponibilità, poi sono loro che devono decidere". Così Gabriele Albertini replica a chi chiedeva se fosse disponibile a ricoprire la carica di vice sindaco in caso di vittoria del candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Milano.



Oscar Di Montigny, nome su cui stanno convergendo i partiti del centrodestra, per la sfida a Beppe Sala, che tenta il bis, "lo vedo bene e' una persona con grande motivazione - ha commentato -. Stava bene dov'era, ma vuole spendersi per la citta' e penso che i valori ideali che lo muovono siano un argomento solido per fare bene. Poi per le cose dove servono concretezza e pragmatismo, qualcuno che l'ha gia' fatto forse puo' aiutarlo".



Proprio questa mattina matteo Salvini aveva ribadito che anche la scelta del candidato del centrodestra per Milano verrà chiusa in settimana, come già avvenuto per Roma e Torino.