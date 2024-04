Milano, Alessia Pifferi in aula: "Non ho ammazzato mia figlia"

"Non ho mai voluto far del male a mia figlia, non l'ho mai ammazzata, non ci ho mai pensato, non ho mai voluto farlo, non ho mai pensato che a Diana poteva succedere una cosa del genere, non è stata una cosa premeditata". Lo ha detto Alessia Pifferi con dichiarazioni spontanee in aula, prima della requisitoria del pm nel processo in corso a Milano. La 38enne è in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola in casa da sola per sei giorni.

Milano: Alessia Pifferi, difesa chiede integrazione perizia

La Corte di assise di Milano e' entrata in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di integrazione di perizia psichiatrica di Alessia Pifferi formulata dalla sua avvocata Alessia Pontenani. La perizia svolta dallo psichiatria forense Elvezio Pirfo ha trovato la donna accusata di aver abbandonato e lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi 18 mesi nel luglio 2022 capace di intendere e di volere. Per la difesa e' "indispensabile" far esaminare all'esperto nominato dalla corte la documentazione da cui emergerebbe che "Alessia Pifferi" gia' da bambina aveva ricevuto "una diagnosi funzionale di turbe psichiche e gravi disturbi cognitivi". Il pm Francesco De Tommasi ha ribattuto sostenendo che dalle nuove carte depositate "non si evince nessuna patologia mentale e si parla solo di grave disturbo di apprendimento, una situazione molto diffusa tra i bambini". Inoltre, per il pm, "dobbiamo oggi giudicare Alessia Pifferi per cosa ha fatto in quella maledetta settimana dal 14 al 22 luglio".

Caso Pifferi, pm: bambina ha patito sofferenze atroci, terribili

La "tragica morte della piccola Diana" inizia il 14 luglio del 2022 e si conclude il 20 luglio, "stiamo parlando di sei giorni in cui la figlia dell'imputata, di appena un anno e mezzo, resta sola in casa senza nessuno, senza nessun tipo di assistenza e cura, senza un'alimentazione adeguata, senza cibo, acqua o latte che possa assicurarle la sopravvivenza". Inizia così la requisitoria del pm di Milano Francesco De Tommasi che si appresta a chiedere la condanna di Alessia Pifferi, la madre accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia. Per una bambina di un anno e mezzo "sei giorni è un'eternità" e così, in una culletta, "si conclude la parabola triste, sfortunata, di questa bambina" che ha "patito sofferenze atroci, terribili, che si è spenta lentamente all'esito di un processo di progressivo indebolimento delle funzioni vitali fino a perdere la vita". Diana era sola in casa "perché la madre invece di adempiere ai propri dovere, stare accanto alla figlia, l'ha lasciata sola ed è corsa dal suo compagno" aggiunge.