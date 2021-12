Milano, alla Prima della Scala va in scena il Macbeth

Milano, alla Prima della Scala va in scena Macbeth





Il Teatro alla Scala risuona di musica con la Prima, ancora più attesa dopo le limitazioni e le chiusure imposte dalla pandemia. Inaugura la stagione il Macbeth di Giuseppe Verdi diretto dal maestro Riccardo Chailly, con la direzione di Davide Livermore e il cast collaudato di stelle, da Anna Netrebko a Luca Salsi, da Francesco Meli a Ildar Abdrazakov.



Quest'anno le celebrazioni hanno un sapore particolare, quello della "rinascita" come ha sottolineato il sovrintendente Dominique Meyer. Duemila persone tra palchi e platea, tutti con mascherina sul volto e muniti di 'super green pass'.





Milano, alla Prima della Scala da Mattarella a Beppe Sala: gli ospiti vip





Nel palco Reale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presente anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro della cultura Dario Franceschini. I senatori a vita Mario Monti e Liliana Segre, una fedelissima del Piermarini. Le istituzioni locali sono rappresentate dal sindaco Beppe Sala, e dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (non ci sarà Letizia Moratti, che ha fatto sapere di essere andata a San Patrignano per il ponte dell'Immacolata). Tra i volti noti, Giorgio Armani, che dalla primavera scorsa è nuovamente socio sostenitore della Fondazione scaligera.



La serata viene trasmessa da Rai Cultura in diretta su Rai1 ed è riproposta in 34 luoghi di Milano con la 'Prima diffusa', l'iniziativa che porta il Macbeth in citta', coinvolgendo numerosi luoghi simbolici come il carcere minorile Beccaria, quello di Opera e quello di San Vittore; ma anche la Casa dell'Accoglienza 'Enzo Jannacci', la Casa della Carita' fino all'Aeroporto di Malpensa. Il valore simbolico di questa inaugurazione e' forte, e la regia di Livermore, che ha reso l'opera, che racconta "terribili omicidi", molto attuale e contemporanea.