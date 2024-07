Milano, allagamento in zona Tribunale: 400 famiglie senza acqua

I vigili del fuoco di Milano sono impegnati nel pomeriggio di oggi in via Fontana a Milano per un allagamento provocato durante lavori di scavo da parte di un'azienda. L'allagamento ha interessato la via Fontana dal civico 3 al civico 89 e ha provocato soprattutto forti disagi alla popolazione del luogo. Disagi anche agli abitanti di via Visconti, Regina Margherita e Corso di Porta Vittoria. Durante lavori di scavo è stato perforato un tubo da 45 cm. Tecnici di MM al lavoro per intercettare una valvola di chiusura bloccata. In tilt, causa l'allargamento, anche due cabine elettriche. Nel complesso 400 le famiglie che si sono ritrovate prive di fornitura idrica ed inoltre la rottura del tubo ha impedito il regolare svolgimento di attivita' commerciali nonche' di ambulatori e presidi sanitari. I vigili del fuoco sono presenti con due APS dei distaccamenti di Cuoco e Marcello. Per l'entita' del problema e' stata coinvolta la protezione civile del comune di Milano.