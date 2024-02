Milano: allarme smog in tutte le centraline della città

A Milano smog alle stelle in tutte le centraline della città

Tutte le centraline di Milano hanno registrato nella giornata di domenica 18 febbraio, secondo i rilievi di Arpa Lombardia, livelli altissimi delle polveri sottili confermando l'emergenza smog delle ultime settimane. Anche oggi splende il sole e difficilmente i dati si discosteranno da quelli delle scorse 24 ore. Ben oltre i limiti d'allarme anche i numeri del pm10 nelle tre centraline cittadine: Milano Pascal 102, Milano Senato 136, Milano Verziere 110. Più del doppio della soglia limite.

Smog: Fontana, "Abbiamo abbattuto tutte le emissioni inquinanti"

"E' un dato di fatto che coinvolge tutta la pianura padana. Lo stiamo dicendo da tantissimo tempo. E' chiaro che se le condizioni climatiche sono belle come in questi giorni, senza acqua e senza vento, si crea quello che abbiamo realizzato negli ultimi giorni". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sui dati che indicano Milano tra le peggiori città al mondo per la qualità dell'aria. A margine della firma di un protocollo in Prefettura a Milano, Fontana ha sottolineato: "Noi stiamo facendo dei miracoli per ridurre l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, con tutte le politiche che stiamo portando avanti per migliorare i riscaldamenti, le automobili, per agevolare le attività produttive a intraprendere un percorso di sostenibilità. Stiamo ottenendo dei risultati da questo punto di vista notevoli, abbiamo abbattuto tutte le emissioni di sostanze inquinanti in misura rilevante e rientrando nei parametri richiesti dall'Europa. Si può fare di più? Si può fare e sicuramente lo faremo. Chiaro che sono tutte iniziative che portano dei cambiamenti che non possiamo pretendere che vengano realizzati nello spazio di pochi mesi e settimane perchè creeremmo il blocco della Regione"

Sala: "Non fatti miracoli ma lavoriamo su qualità dell'aria"

Sull'inquinamento "non abbiamo fatto miracoli, nessuno di noi, nè la Regione Lombardia nè Milano". Lo dichiara il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della firma di un protocollo in prefettura. "Ciò nonostante noi stiamo continuando a cercare di fare qualcosa. La mia amministrazione credo che abbia dimostrato, anche con decisioni divisive, di volere fare qualcosa sull'ambiente. Stiamo chiamando anche Regione Lombardia al tavolo perchè è chiaro che Milano da sola può fare fino a un certo punto", aggiunge il primo cittadino. Quanto ai dati che dicono che Milano è la terza città piu' inquinata del mondo, Sala sottolinea: "Sono le solite analisi estemporanee gestite da un ente privato. Mi meraviglio anche di voi, non è che potete riportare notizie lette dai social. Arpa fa altre analisi che dimostrano tutto il contrario. Sono rivelazioni estemporanee fatte da un ente privato che ogni tanto tira fuori queste cose. Noi stiamo lavorando per migliorare l'aria, Arpa dice che è migliorata anche se io sostengo non abbastanza".

Monguzzi: "A Milano l'aria non è mai stata così tossica"

"L'aria di Milano non è mai stata così tossica negli ultimi anni". Così Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde, ribatte alle affermazioni del sindaco del capoluogo. Oggi Monguzzi porterà a Palazzo Marino "questo scandalo su cui il Comune irresponsabilmente non informa e non da' precauzioni sanitarie. Il pm 2.5 (le polveri piu' sottili, ndr) non è mai arrivato a 118 microgrammi, dato registrato nella centralina Milano-Senato, e consideriamo che il limite dell'Oms è di 15".