Milano, Amazon acquista una parafarmacia

Milano, Amazon entra nel retail farmaceutico

Ennesima novità in casa Amazon. Il colosso americano dell’e-commerce arriva a Milano con una parafarmacia in piazzale Cadorna. Secondo quanto riporta Pambianconews, infatti, si tratterebbe della prima apertura “fisica” nel settore, che segue il canale online (con i suoi marchi Amazon Pharmacy e Pillpack). L’obiettivo sarebbe creare un flagship store con cui promuovere il brand Amazon, a beneficio del suo servizio Prime, e forse portare sul suo marketplace le marche del beauty che hanno esclusiva nel canale farmacia e parafarmacia.

Amazon: vasta scelta di prodotti di bellezza e per la cura della persona

Secondo il sito Pharmacy Scanner Amazon avrebbe confermato l’operazione con una nota di poche righe: “Assieme ai nostri partner di vendita, offriamo oggi ai clienti di tutta Europa una vasta scelta di prodotti di bellezza e per la cura della persona. Siamo entusiasti di continuare a lavorare su questo e non vediamo l’ora di condividere ulteriori aggiornamenti con i clienti in futuro”.