Milano, Amazon rafforza Fresh con un nuovo centro di distribuzione

Amazon entro settembre 2024 aprirà un nuovo centro di logistica a Peschiera Borromeo, comune a sud est di Milano. Il sito, di oltre 10.000 metri quadrati, - riporta Pambianconews - permetterà ai clienti di Milano e provincia di fare shopping di diversi prodotti – carne, pesce, frutta e verdura ma anche prodotti per la cura della casa e della persona – usufruendo del servizio di consegna della spesa in giornata, in finestre di due ore o un’ora a seconda del proprio abbonamento.

Il nuovo centro di distribuzione di Amazon Fresh dovrebbe impiegare circa 80 risorse, con una ricaduta positiva anche in termini occupazionali per il territorio. Il colosso della distribuzione con questa nuova location va ad implementare la propria presenza nel milanese, dove può contare già su un centro di distribuzione urbano Fresh a cui si aggiungono sette depositi di smistamento in città e a Buccinasco, Peschiera Borromeo e Pioltello.