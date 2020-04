Milano, Angelo Borrelli snobba la Regione e partecipa alla riunione Anci

Ha destato più di un malumore la visita milase di Angelo Borrelli. Il capo della Protezione Civile per la prima volta nella regione più colpita dal Coronavirus ha scelto di non visitare né l'ospedale in Fiera nè altre strutture sanitarie e viceveraa ha partecipato alla visita ministeriale di Francesco Boccia a Palazzo Marino insieme al sindaco Sala e ai sindaci delle città capoluogo collegati in teleconferenza. Si evidenzia così una volta di più un ulteriore motivo di scontro tra Regione Lombardia e Protezione Civile nazionale.