Milano, angurie e acqua fresca per i senzatetto in Stazione Centrale

Una festa in strada con angurie fresche e ghiaccioli di tanti gusti diversi per festeggiare il Ferragosto: è accaduto questa mattina nella piazza antistante la Stazione Centrale, vicino alla Mela di Pistoletto, dove i volontari di Fondazione Progetto Arca hanno distribuito alimenti freschi e beni di prima necessità a un centinaio di persone fragili.

Sono persone sole, per la maggior parte senza dimora, rimaste in città a sopportare il caldo estremo di questo periodo, a cui Progetto Arca ha donato angurie - tagliate a cubetti e confezionate in monoporzioni sigillate -, ghiaccioli di vari gusti, acqua fresca e inoltre 100 cappellini con visiera e 100 kit igienici, contenenti prodotti per l’igiene personale e antizanzare.

Sinigallia (Progetto Arca): "Estate significa solitudine e isolamento per molte persone"

“D’estate, come d’inverno, siamo presenti in strada potenziando la distribuzione di beni adatti alla stagione che stiamo vivendo, per portare un po’ di sollievo a chi vive in condizioni di fragilità e non ha la possibilità di ripararsi dal caldo torrido” commenta Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. “L’estate significa solitudine e isolamento per molte persone che rimangono in città e non hanno la possibilità di spostarsi. I nostri volontari sono presenti ogni sera in strada per dare una prima assistenza e soprattutto per offrire vicinanza e ascolto a chi ne ha bisogno”.

A Milano ogni sera, dal lunedì al sabato, i volontari di Progetto Arca sono presenti in strada, in diverse zone della città, con le Unità di strada e la Cucina mobile, per distribuire pasti completi e beni di prima necessità. In tutto sono 720 pasti e 250 kit igienici ogni settimana, a cui si aggiungono ogni sera in questo periodo anche tante bottigliette di acqua fresca, ghiaccioli e frutta fresca.

Sul sito di Progetto Arca è presente un vademecum da condividere per aiutare chi vive in strada; indicato anche il numero 02.88447646 attivo H24, 7 giorni su 7, per segnalare le persone senza dimora in difficoltà: