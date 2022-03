Milano: antagonisti in corteo per l'anniversario dell'omicidio di "Dax"

Corteo per Dax (foto da pagina FB Milano in Movimento)

Anniversario morte di Dax, corteo nel quartiere Ticinese

Circa 300 appartenenti a varie realta' anarchiche, antagoniste e antifasciste di Milano si sono radunati ieri sera al quartiere Ticinese per il diciannovesimo anniversario dell'assassinio di Davide "Dax" Cesare, il ragazzo di 26 anni frequentatore del centro sociale milanese O.R.So. che la sera del 16 marzo del 2003 venne aggredito e accoltellato da Giorgio Morbi e dai suoi figli Federico e Mattia. Dall'incrocio via Brioschi-Zamenhof, di fronte al bar Tipota dove avvenne l'agguato, i manifestanti sono partiti per un corteo che ha percorso le vie del quartiere.

Corteo per Dax omaggia Lorenzo Parelli e Adil Belakhdim

"E' molto difficile trovare le parole in questa giornata. Sono passati diciannove anni ma ogni anno che passa e' sempre piu' complesso ricordalo - ha detto aprendo la manifestazione una esponente dell'associazione Dax 16 marzo 2003- Ogni anno cerchiamo di portare avanti il ricordo di Davide senza vittimismo e nella maniera piu' dignitosa possibile". Quest'anno oltre a Dax gli organizzatori hanno scelto di dedicare il corteo anche ad Adil Belakhdim, il sindacalista di base investito mortalmente a Novara durante uno sciopero fuori dai cancelli della Lidl di Biandrate (Novara), e Lorenzo Parelli, lo studente diciottenne morto all'ultimo giorno dello stage previsto dall'alternanza scuola-lavoro in un'azienda in provincia di Udine.