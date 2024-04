Milano, "All'Antico Vinaio" apre la quarta sede a due passi dal Duomo

Il 20 aprile si terrà a Milano l'inaugurazione del quarto store di All’Antico Vinaio, situato in via Orefici 5, vicino al Duomo. Questo nuovo spazio si unirà alle altre sedi già presenti a Moscova, Stazione Centrale e via Lupetta 12. Come riporta Gambero Rosso, Tommaso Mazzanti, il fondatore di All’Antico Vinaio, esprime grande soddisfazione per questa nuova apertura a Milano: "Sono estremamente felice di poter espandere la nostra presenza a Milano". Il nuovo locale si svilupperà su due piani, occupando lo spazio precedentemente occupato dal ristorante Panini Durini.

La "Bada come fuma": code infinite per la schiacciata di Mazzanti

La schiacciata "Bada come fuma" ha ottenuto un notevole successo sia sui social media che fisicamente, con una diffusione che ha coinvolto 14 città in tutto il mondo. Le lunghe code fuori dai punti vendita sono diventate un marchio distintivo, attrattivo per un pubblico proveniente da ogni angolo del globo, disposto ad aspettare anche oltre un'ora per gustare le prelibatezze di Mazzanti o semplicemente per documentare l'esperienza attraverso foto e video da condividere con la propria community. Come riporta Gambero Rosso, Mazzanti dichiara che questa nuova apertura rappresenta non solo un'opportunità per consolidare il marchio, ma anche per continuare ad ampliare il team, "avvicinandoci al traguardo di quasi 100 dipendenti dedicati esclusivamente alla città di Milano".