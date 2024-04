Milano, Antonio Marras e Famiglia Rana al Fuorisalone 2024

NonostanteMarras, realizzato da Antonio Marras, artista, stilista e designer, è uno spazio unico situato nel cuore di Milano, in via Cola di Rienzo. Rappresenta un crocevia di esperienze e punti di vista innovativi, concepito per coinvolgere un pubblico eterogeneo e offrire una nuova prospettiva sullo shopping tradizionale. Durante il Salone del Mobile di Milano, che si terrà dal 16 al 21 aprile, NonostanteMarras si trasformerà in un hub per importanti collaborazioni legate al Fuorisalone. Una delle partnership di rilievo è con il Temporary Bistrot & Restaurant 'Famiglia Rana', che condivide la visione creativa e dialogante della famiglia Rana e di Antonio Marras.

Dal mare della Sardegna alla tavola: il menù stellato dello chef Francesco Sodano

Antonio Marras ha ispirato lo chef Francesco Sodano del rinomato ristorante stellato 'Famiglia Rana' di Vallese di Oppeano, nella creazione di un menù che fonde gusto e bellezza. Disponibile dalla colazione alla cena per tutto il Fuorisalone, questo menù rappresenta un connubio tra i piatti più celebri del ristorante e quelli che richiamano i sapori della terra sarda, luogo d'origine di Marras. La Sardegna, luogo che "potrebbe essere ancorato a qualsiasi latitudine" come sostiene Marras, è il punto di partenza per la sua creatività, immersa nel mare, nel vento, nei miti e nelle storie dei marinai. Questo crepuscolo d'ispirazione sarà il contesto per gli ospiti che avranno l'opportunità di cenare nella suggestiva sala Atlantide, esplorando così le profondità misteriose e affascinanti. Antonio Marras accompagnerà gli ospiti in un'esperienza immersiva, consentendo loro di investigare e vivere 'Il mare dove non si tocca'.