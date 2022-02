Milano, anziana aggredita a pugni in pieno giorno in porta Venezia

Milano, anziana di 89 anni in gravissime condizioni dopo una aggressione subita in pieno giorno in piazza Obderdan, zona porta Venezia. La donna è stata aggredita attorno alle 12 e ha riportato un pesante trauma cranico. E' stata soccorso e portata in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, dove si trova in prognosi riservata.

Anziana aggredita a Milano: fermato un senzatetto

Donna di 89 anni aggredita a Milano, gli agenti di Polizia hanno fermato un senzatetto sotto effetto di alcol, sospettato di essere l'autore dell'aggressione. Ma si indaga ancora sul possibile movente,

Aggressione di un'anziana a Milano, le reazioni del centrodestra: "Far west"

L'aggressione dell'anziana subita in pieno giorno a Milano ha portato numerose veementi reazioni politiche, sopratutto dal centrodestra. Cosi il leader della Lega Matteo Salvini sui social: "A Milano ormai è il far west. Per Sala e Lamorgese è tutto normale?".

Ed il consigliere comunale del Carroccio Silvia Sardone su piazza Oberdan: "Un fortino dell’illegalità a cielo aperto dove sbandati e balordi di diverse etnie ormai fanno il bello e il cattivo tempo. Che una signora così anziana e indifesa venga presa a pugni in pieno giorno probabilmente per essere rapinata è davvero vergognoso. La sinistra si assuma le proprie responsabilità, che sono parecchie, per aver trasformato Milano in un girone dell’inferno"

L'assessore regionale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato ha aggiunto: Un fatto gravissimo che spiega meglio di mille parole che cosa è diventata Milano: una città, non solo in periferia ma anche in zone centrali come appunto Porta Venezia, in balia di balordi, spacciatori, violenti e criminali di ogni genere". "Il 2022 è iniziato con le violenze sessuali di gruppo in Duomo, rapine, aggressioni - ha sottolineato De Corato - risse nelle zone della movida, ora persino un’anziana aggredita per strada in pieno giorno! Si metta l’Esercito sulle strade come fece il centrodestra nel 2009 con l’operazione Strade Sicure"