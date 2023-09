Milano, anziana si perde in un campo di mais: ritrovata dopo cinque ore

Una anziana si era persa in un campo di mais a San Giuliano Milanese: voleva cercare pannocchie, ma si è persa ed è stata ritrovata dai carabinieri solo cinque ore dopo. L'83enne protagonista della disavventura, riferisce Ansa, dopo aver dato da mangiare a dei gatti si è fatta accompagnare nel tardo pomeriggio di domenica 10 settembre dal marito in un grande campo di granoturco, ai margini della Provinciale 164, dove si è inoltrata alla ricerca di qualche pannocchia. Il marito non è più riuscito a trovarla ed ha allertato i soccorsi. Sul posto carabinieri, pompieri e soccorritori. C'è voluto del tempo per ritrovare la donna, recuperata attorno a mezzanotte dai carabinieri in buona salute.