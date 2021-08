Milano: anziano investito sulle strisce in zona Isola muore in ospedale

Un anziano è stato travolto e ucciso da un'auto questa mattina a Milano. L'incidente è avvenuto alle 6.10 in zona Isola. A investire l'uomo, di 78 anni, è stato un 35enne alla guida di una Ford Fiesta, che probabilmente viaggiava ad alta velocità. Dalle prime ricostruzioni della Polizia locale sembra che l'anziano stesse attraversando sulle strisce pedonali l'incrocio tra via Alserio e via Pollaiulo, quando l'auto, proveniente da via Alserio, ha svoltato a sinistra, travolgendolo. Sul posto, dove era presente anche il figlio della vittima, è intervenuta un'ambulanza e un'automedica. Il 78enne, apparso da subito in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo le 10.