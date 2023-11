Milano, aperto il nuovo centro commerciale Merlata Bloom

Inaugurato oggi a Milano, su un'area che si estende per 70 mila mq, il Merlata Bloom Milano, il lifestyle center sviluppato dalla societa' Merlata Mall S.p.A. e posizionato al centro del piu' grande progetto di trasformazione urbana in Italia, nel quadrante nord ovest di Milano. Merlata Bloom Milano, infatti, sorge tra il quartiere residenziale UpTown di Cascina Merlata e il distretto dell'innovazione Mind che mese dopo mese sta crescendo nelle ex aree Expo 2015.

Milano, 210 unità commerciali, di cui 43 unità food & beverage

Con 210 unita' commerciali, di cui 43 unita' food & beverage e numerose prime aperture, il centro vuole offrire servizi e soluzioni di socialita' ai primi residenti del nuovo distretto, circa 7.000 persone, e allo storico quartiere del Gallaratese-Rho. A pieno regime, Merlata Bloom Milano portera' circa 2.000 nuovi posti di lavoro, di cui quasi 300 ancora mancanti. Progettato da CallisonRTKL (CRTKL), il centro e' stato concepito con un alto grado di efficienza energetica e punta a risparmiare 9.400 tonnellate di CO2 da oggi al 2050.

Fontana: tanti posti di lavoro e tante prospettive positive

A margine dell’inaugurazione è intervenuto anche il governatore lombardo Fontana: “Vuol dire tanti posti di lavoro e tante prospettive positive: è una delle tante iniziative che nascono in Lombardia perché in Lombardia esiste quel modello lombardo che è la santificazione del rapporto tra pubblico e privato. È il nostro modello che funziona, che consente a questa regione di essere sempre avanti, di essere il motore di questo Paese e che consente ogni tipo di iniziativa positiva”.