Milano: approvato il bilancio previsionale, le opposizioni non votano

Con 29 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari il consiglio comunale di Milano ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Le opposizioni non hanno partecipato al voto in polemica con la decisione di tagliare alcuni emendamenti. La Lega ha quindi annunciato che fara' ricorso contro l'emendamento tagliola. Dopo quattro giorni di discussione e quasi 10 mila emendamenti, e' la prima volta dalla riforma della finanza locale che il bilancio del Comune di Milano e' operativo prima dell'inizio del nuovo anno e con cosi' ampio anticipo rispetto ai consueti tempi di approvazione.

Conte: "bilancio migliore rispetto agli ultimi anni"

"Nel difficile contesto economico e sociale attuale, e con il taglio di 200 milioni previsto dalla finanziaria per i Comuni - commenta l'assessore Emmanuel Conte - le azioni intraprese nel 2023 ci consentono di presentare un bilancio migliore rispetto agli ultimi anni, un primo passo in avanti verso la ricerca di equilibri piu' strutturali. Il pareggio finanziario per il 2024, che si attesta a 3,712 miliardi, valore piu' alto da sette anni, e' stato garantito da risorse proprie e da scelte politiche, selettive sia sulle entrate sia sulle spese e ispirate a principi redistributivi che tutelano maggiormente le parti piu' deboli della nostra societa'. Di qui la scelta di irrobustire il bilancio di alcune direzioni come il Welfare con maggiori risorse per 10 milioni, l'Educazione con 7 milioni e la Sicurezza con 11 milioni".

La maggioranza ha ritirato gli emendamenti a favore di due ordini del giorno. Oltre a quello per il ripristino della linea 73 tra il centro citta' e l'aeroporto di Linate, da circa un milione di euro, la maggioranza ne ha un altro per chiedere l'aumento dei posti convenzionati negli asili nido, un lavoro su cui siamo determinati a potenziare l'offerta da parte dell'amministrazione, sul tema delle case popolari. Sul fronte del conto capitale, l'emendamento piu' rilevante invece, riguarda il tema della sicurezza stradale, con circa 300 mila euro per progetti di innovazione che si concentreranno sulle aree a piu' alta incidentalita'.

Passa l'odg di Fratelli d'Italia che ottiene il ticket pasto cumulabile per 13.800 dipendenti comunali, per 7.5 milioni. Fratelli d'Italia con i consiglieri Enrico Marcora e Michele Mardegan ha fatto approvare anche un emendamento per la realizzazione di una statua intitolata al beato Carlo Acutis, in prossimita' dell'istituto Leone XIII, scuola dove studiava. Forza Italia invece sulla spesa corrente ottiene 30 mila euro per il mangime alle colonie feline e altrettanti per sostenere le associazioni che si occupano di dipendenze, alcolismo e ludopatia.

Bilancio, la Lega farà ricorso

"La Lega fara' ricorso, perche' quanto e' accaduto stasera ha dell'inverosimile. Una maggioranza chiusa al dialogo, insensibile a quelle che sono le richieste dei cittadini". Lo ha detto Samuele Piscina, consigliere della Lega, parlando con i cronisti dopo la votazione e polemizzando con la scelta della maggioranza di tagliare alcuni emendamenti che il suo gruppo aveva presentato alla delibera. "Le nostre richieste erano molteplici - ha continuato - a partire dal garantire il non pagamento della sosta dei residenti all'interno della citta' di Milano, cosa che e' inserita nel Documento unico di programmazione, insieme ad altre cose, tra le piu' piccole quelle che riguardano periferie e sicurezza". "Non si e' trovato un accordo perche' la maggioranza si e' messa di traverso su un paio di questioni e ha deciso di rientrare chiudendo completamente al dialogo. Hanno deciso di presentare un emendamento tagliola. Emendamento illegittimo a cui noi faremo ricorso al Tar", ha concluso.