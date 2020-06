Milano, approvato il consuntivo: avanzo di 162 milioni di euro

Con 27 voti favorevoli, 4 voti contrari e 4 astenuti, il Consiglio comunale di Milano ha approvato il Consuntivo del 2019. Il bilancio attesta l’ammontare delle spese correnti a 2,7 miliardi a fronte di entrate per 3,3 miliardi di euro. Palazzo Marino riesce così ad accantonare una cifra netta di 162 milioni di euro come avanzo di amministrazione, disponibile per le spese correnti. Un segnale positivo visto il momento difficile per via della flessione delle entrate del bilancio 2020 a causa dell’emergenza coronavirus.