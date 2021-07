Milano, apre il negozio di Hermes più grande d'Europa



La boutique di Hermès a Milano dopo una chiusura che aveva lasciato spaesati gli amanti del marchio francese e i turisti che ne hanno sempre fatto un punto di sicuro passaggio in città, ha finalmente riaperto.



Hermès del resto è nel capoluogo meneghino sin dal 1947 ed è quindi normale che la Maison francese abbiamo voluto dare nuova vita al suo angolo nel quadrilatero della moda. Uno spazio raffinato che con i suoi quasi 1000 mt quadrati è la più grande boutique di Hermès in Europa. Colri caldi e una scalinata davvero imponente, realizzata in marmo rosa con il parapetto in bronzo, sapranno di sicuro accogliere una clientela internazionale. All'interno tutte le collezioni del celebre marchio, per lui, per lui e per decorare casa con uno stile dal sicuro fascno d'Oltralpe.



Il plus di questa nuova apertura è l'operazione legata al designer multidisciplinare Luca Nichetto, che ha creato appositamente una vetrina che interpreta il tema Hermès 2021 'L'Odissea umana di Hermès', attraverso l'installazione intitolata 'Mythological Renaissancè: quattro racconti mitologici rivisitati in tono surreale. La progettazione della boutique, che ha inaugurato alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.