Milano, apre il nuovo American Smashburger di Joe Bastianich: 500 panini gratis. VIDEO

Milano, apre il nuovo American Smashburger di Joe Bastianich: 500 panini gratis

Il nuovo Smash Burger di Joe Bastianich arriva mercoledì 25 settembre alle 12.30 in corso di Porta Romana a Milano. E per l'occasione ci sarà la distribuzione di 500 hamburger gratis. Il Joe’s American Smashburger è stato annunciato sui social. I panini gratis saranno offerti ai primi 500 clienti. Assieme a gadget offerti in collaborazione con Pepsi, oltre al free refill delle bevande.

Joe Bastianich omaggia la cucina americana

I locali del celebre chef e giudice di MasterChef sono un omaggio alla tradizione culinaria statunitense. A Milano se ne contano già due all'interno del Mercato Centrale. Ci sono poi locali anche a Firenze e Roma. L'apertura del nuovo ristorante in Porta Romana è accompagnata anche da un concorso sui social. Chi fotograferà una delle pubblicità affisse in città per lanciare il locale e condividerà l'immagine su Instagram taggando il profilo ufficiale @joesamericanfactory ottiene la possibilità di visitare il ristorante in anteprima assieme allo stesso Bastianich.