Milano: apre la metro M4, feste ed eventi alle fermate per l'inaugurazione dell'intera linea blu

Sabato 12 ottobre 2024 apre finalmente l'intera linea M4 della metropolitana di Milano. La nuova tratta, lunga 15 chilometri, collegherà l'aeroporto di Linate alla stazione ferroviaria di San Cristoforo, attraversando il cuore della città con 21 fermate, tra cui San Babila e Sant'Ambrogio. In occasione dell'inaugurazione, la città si animerà con una grande festa: spettacoli dal vivo, eventi di strada e performance artistiche trasformeranno le fermate e le aree circostanti in punti di ritrovo per i milanesi. L’apertura delle stazioni è prevista a partire dalle ore 13.30. Per motivi organizzativi, la stazione di Linate sarà chiusa dalle 10 alle 13 e gli autobus sostitutivi copriranno il tratto fino a Repetti.

Le nuove fermate della Metro blu

Ad aprire al pubblico saranno le stazioni di Sforza Policlinico (scambio con la M3), Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio (scambio con M2), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri, San Cristoforo Fs (scambio con il passante ferroviario urbano Trenord). Con la nuova tratta della linea blu, la rete metropolitana di Milano diventa ancora più capillare e accessibile. Queste nuove fermate renderanno più veloci gli spostamenti tra centro e periferia. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, con treni che passeranno ogni 90 secondi nelle ore di punta e attese ridotte a pochi minuti negli altri momenti della giornata. Anche il costo del biglietto resta invariato a 2,20 euro, offrendo un servizio di alta qualità per migliorare la vita quotidiana dei milanesi.

Una festa "su più livelli" per l’apertura della M4

In occasione dell'inaugurazione della M4, oltre 40 artisti si esibiranno in concerti e performance lungo il percorso della metropolitana, con musica e spettacoli che animeranno il mezzanino di San Babila e altre 13 stazioni. Anche la superficie sarà protagonista: presso le fermate di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri verranno organizzati eventi aperti a tutti, tra cui laboratori creativi, attività sportive, giochi per bambini e spettacoli di burattini. La festa continuerà anche la sera nei teatri e nei cinema lungo la tratta, con 17 spettacoli gratuiti, tra prime visioni e concerti di musica classica e jazz.