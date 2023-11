Milano: apre Neat Burger, il ristorante plant-based di Di Caprio e Hamilton

Il 15 novembre inaugura a Milano il primo store italiano di Neat Burger, catena di ristoranti vegani che ha tra i soci due star internazionali come Leonardo Di Caprio e Lewis Hamilton. Tra i cofondatori anche l'italiano Tommaso Chiabra, già investitore in Beyond Meat, come ricorda Gambero Rosso. La location sarà all’interno di Merlata Bloom, il nuovo grande centro commerciale nel distretto di Cascina Merlata.

Nato nel 2019, Neat Burger conta ad oggi dieci ristoranti nel mondo e si caratterizza per un menu rigorosamente plant-based, tra burger, hot dog, insalate e dessert, tutti preparati senza derivati animali. Il ristorante milanese includerà nel menu anche alcune proposte glocal, con l'uso di pesto e mozzarella.

L'inaugurazione è il 15, nei giorni successivi ci sarà anche una festa di inaugurazione. Molti sperano nella presenza di Hamilton e Di Caprio.