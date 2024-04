Milano: si licenzia e apre una bottega di soli prodotti bergamaschi

Nato a Milano ma di origini bergamasche, Fabio Colombo ha voluto portare nella città meneghina i prodotti della sua terra: dai salumi al latte d'asino, fino al vino e la birra artigianale. Colombo ha da sempre frequentato le zone dell'alta Val Brembana e la Bassa Bergamasca dove sono presenti tante piccole aziende che creano prodotti alimentari di eccellenza. Nel novembre 2022 ha così mollato il suo lavoro da dipendente, aprendo in via Mantova, zona Porta romana, la bottega di Cà del Bech.

"Un progetto che nasce dal mio sogno di protare eccellenze bergamasche di piccolissimi produttori a Milano" dichiara a MilanoToday il proprietario, accompagnato in questa avventura dai suoi tre amici di sempre: Francesca, Roberto e Marcella.

La storia di Fabio: da impiegato edile all'apertura di Cà del Bech

Fabio vive in Brianza e per quasi trent'anni è stato dipendente di un'impresa edile, coltivando però sempre la sua passione delle specialità bergamasche, "Sono sempre stato amante del buon cibo, a me piaceva girare tutti i contadini della Bassa e portarmi a casa del salame o un pezzo di formaggio" aggiunge.

Ha così avuto l'intuizione di recuperare l'idea di bottega di una volta, dove poter ritrovare i sapori di un tempo, "Volevo realizzare il mio sogno, ho pensato che se non lo faccio a 54 anni non lo faccio più, e così ho trovato il coraggio".

I prodotti made in Bergamo di Cà del Bech

Fabio è un esperto dei prodotti della zona, di cui è da sempre consumatore e fruitore, e per questo motivo non ha avuto difficoltà a trovare i fornitori migliori. Ogni giovedi mattina parte da Milano per rifornire il negozio, facendo il giro di tutta la valle recuperando le specialità made in Bergamo. Tra questi prodotti troviamo il pane di patate, formaggi di capra, latte di asina e l'immancabile salame del paese del padre, vero cavallo di battaglia della bottega. Oltre a questi si possono trovare circa 70 formaggi diversi ogni settimana, una quindicina di birre artigianali, biscotti, pasta fresca, confetture, spezie raccolte a mano e una selezione di circa 25 vini.

Il sogno: diventare punto di riferimento a Milano

"Vorremmo diventare il punto di riferimento dei prodotti bergamaschi a Milano, magari con l'apertura di altri punti vendita", che sarebbe un ulteriore successo dopo il ricevimento del logo ufficiale Bergamo Città, da parte della Camera di Commercio di Bergamo, un riconoscimento per ciò che Cà del Bech sta facendo per il territorio.