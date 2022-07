Milano, l'arcivescovo Delpini ha il Covid: salta il viaggio in Camerun

A causa della positivita' al Covid-19 emersa nella giornata di sabato, l'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha dovuto rinunciare al preventivato viaggio missionario in Camerun che avrebbe dovuto tenersi da ieri, domenica 10 luglio, a giovedi' 21 luglio. A dare la notizia e' stata la stessa arcidiocesi di Milano, in un comiunicato rilanciato dal Sir, spiegando che dopo avere effettuato un tampone in vista del viaggio in Camerun, mons. Delpini "e' risultato positivo al Covid-19 e ha quindi iniziato il periodo di isolamento nei termini previsti dalle normative vigenti". "Il viaggio in Camerun - pensato in particolare come momento di incontro con i missionari fidei donum della diocesi e con le loro comunita' - e' stato rinviato a data da destinarsi", conclude la nota.