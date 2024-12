Milano, area B: annullate circa 80 multe dal Giudice di Pace

Con una sentenza del Giudice di Pace di Milano è stato accolto il ricorso di un automobilista che per raggiungere il posto di lavoro con il ciclomotore aveva ricevuto circa 80 sanzioni amministrative. Tra le tesi della difesa quanto statuito dall'art. 8 della L. 689/81, il quale dispone che in caso di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative “chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”.

L'articolo 8 bis della medesima legge, nei casi di reiterazione delle violazioni, inoltre, prevede che “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”. Ne da notizia Codacons, che sosteneva come in caso di multe plurime fosse possibile pagarne una sola con la cancellazione delle restanti. Occorre quindi valutare se la violazione ripetuta costituisca un concorso formale omogeneo, oppure costituisca una pluralità di violazioni avvinte dal vincolo della continuazione poiché commesse mediante un'unica azione, oppure, da ultimo, costituisca una pluralità di condotte che integrano molteplici violazioni.