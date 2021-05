Milano, Area B si riattiverà con la fine della scuola. VIDEO

Milano, Area B si riattiverà con la fine della scuola

Il sindaco Giuseppe Sala, a margine del WeWorld Festival, ha detto che la accensione delle telecamere di Area B sarà “tendenzialmente con la fine della scuola”. “Guardate io vorrei dire con estrema precisione che non è un problema di traffico. Il problema è che il traffico sì sta facendo significativo e che c’è un tema di ambiente che c’era prima ed è rimasto adesso - ha affermato -. Quindi se a qualcuno può far comodo elettoralmente di strumentalizzare la cosa dicendo che vogliamo fare cassa, non è così. Prima della fine della scuola non faremo niente, dopo credo che si tornerà a una condizione normale. Detto ciò si starà vigili perché poi questa pandemia ci ha insegnato che nulla è per sempre. Per cui credo che si tornerà indietro e poi si vedrà”. Sulla possibilità di riattivare invece le telecamere di Area C anche prima delle 10 il sindaco ha affermato: “Vediamo. Voglio prima discuterne con Granelli, non ne abbiamo ancora parlato”

Sulla possibilità di alzare la soglia della capienza dei mezzi pubblici sopra il 50 per cento, il sindaco “ È una decisione che deve prendere il Governo: credo che a questo punto sia abbastanza necessario. Come Anci so che se ne sta parlando con il Governo. Vediamo cosa decideranno”.

Sui festeggiamenti per la vittoria dello scudetto dell’Inter previsti per domenica, il sindaco Giuseppe Sala sì è detto “preoccupato come sempre, però ci si sta lavorando con Prefettura, Questura e con l’Inter stessa”. “La vicesindaca ha avuto una serie di riunioni in questi giorni. Io sono in contatto con il Prefetto. Il modulo è abbastanza collaudato, poi come sempre dipende dalla quantità di persone che arriveranno. Però mi pare che Prefettura e Questura la stiano affrontando con grande serietà”, ha concluso il sindaco