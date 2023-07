Aumento Area C, La Russa: "Milanesi come polli da spennare"

L'aumento del ticket di Area C da 5 euro a 7.50 euro sarà approvato dal Comune di Milano nei prossimi giorni. Diverse le reazioni dal centrodestra. Così l'assessore lombardo Romano La Russa: "L’ennesima dimostrazione di come la Giunta di centrosinistra di Sala consideri i milanesi, e gli automobilisti nello specifico, dei polli da spennare. Con la scusa dell’inquinamento e dell’attenzione green, ancora una volta la sinistra mette le mani nelle tasche degli automobilisti".

Di Stefano: "Sala spinge altre automobili fuori da Milano"

“Con l’aumento del costo di Area C, il sindaco Sala spinge altre macchine fuori da Milano, scaricando ancora una volta il traffico nella prima cintura di Milano. I Comuni di confine che hanno fermate della metropolitana come Sesto o San Donato sono diventati parcheggi, creando notevoli disagi dimostrando nuovamente di non essere capace, o peggio ancora di non avere interesse, a sviluppare una visione d’insieme con l’Area Metropolitana. Questo aumento, fatto con la debole giustificazione di dare una vaga parvenza ambientalista, ma nella realtà utile solo a tentare di far quadrare un bilancio in disordine stratassando i cittadini di Milano, penalizza ancora una volta anche la città metropolitana, di cui Sala spesso dimentica di essere sindaco. È semplice fare gli ambientalisti scaricando smog, inquinamento e automobili sulle altre città", è invece il commento del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano.

Milano, Area C a 7,50 euro. I Verdi: "Provvedimento inutile"

Ma c'è anche un fronte interno per Sala, rappresentato ancora una volta da Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino e presidente della commissione Mobilità: "Che delusione. Dal Comune servono più idee, più proposte, più coraggio. Abbiamo chiesto un piano per riformare la mobilità a Milano e ci troviamo questo piccolo provvedimento inutile e sbagliato l'aumento di 2.50 euro non convincerà certo nessuno a non usare l'auto, che era lo scopo di Area C, ma farà solo arrabbiare chi già la usa che continuerà a farlo. Un provvedimento inutile quindi per la riduzione del traffico. Vogliamo discutere di Milano a 30 all'ora, degli 890mila ingressi al giorno che ci dicono che area B così non funziona, del contrasto alle 100mila auto in sosta abusiva".